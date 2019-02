Pronostic Toulouse Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Réaction attendue pour Toulouse face à Caen !

Toulouse, avec sa défaite concédée à Bordeaux dimanche dernier, se retrouve à la 15place avec 7 points d'avance sur la place de barragiste, occupée actuellement par Dijon. Ce match face aux Normands relégables s'annonce déterminant pour la suite de la saison : une victoire et le TFC s'éloignerait de la zone rouge, une défaite et Caen reviendrait à 5 petits points. Si Toulouse est connue pour être la Ville Rose, le TFC ne veut plus broyer du noir. Pour aller chercher cette victoire déterminante, Casanova possède un effectif intéressant qui devrait même lui permettre de lutter dans la première partie de tableau. Si Toulouse est dans le dur, Caen traverse une crise profonde. Pour sortir de la tourmente, le club normand a décidé d'appeler Roland Courbis à la rescousse afin d'épauler Mercadal dans la lutte pour le maintien. Lors des 17 dernières journées de Ligue 1, Caen a remporté un seul match face à … Toulouse sur un penalty dans les ultimes minutes du match. Le bilan des Normands en déplacement n'est pas rassurant avec une seule victoire obtenue à Dijon le 1er septembre. Depuis, le club enchaîne défaites et nuls. Pour ce match entre deux formations en quête de points, nous voyons les Toulousains obtenir au moins le nul à domicile.