Pronostic Toulouse Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse intraitable face à Caen

Relégué de Ligue 1 lors de la saison 2019-2020, le Toulouse Football Club a été tout proche de retrouver l'élite en fin de saison passée, s'inclinant uniquement lors du dernier match des barrages face au FC Nantes. Bien décidé à retrouver la Ligue 1, le TFC s'attache à finir à l'une des deux premières places qui offrent une montée directe. Les hommes de Philippe Montanier, arrivé cet été, ont compris le message puisqu'après 9 journées, ils ont quasiment réalisé un parcours parfait avec 7 victoires et 2 nuls. Actuellement, Toulouse possède 3 points d'avance sur son premier poursuivant et pourrait en cas de victoire face à Caen, l'étendre jusqu'à 6 points. Cette semaine, les Toulousains se sont imposés tranquillement au Stadium face à Grenoble (4-1) et contre Dunkerque (0-2). La formation haut-garonnaise possède la meilleure attaque de la Ligue 2, avec une menace venant de partout puisque le Gallois Healey compte 5 buts, tout comme le Japonais Onaiwu, Ngoumou en est à 3 réalisations et le Néerlandais van den Boomen à 2 buts et 6 passes décisives.

En face, Caen a parfaitement lancé sa saison en remportant 3 de ses 4 premiers matchs, face à Rodez, Niort et Nancy. Depuis son succès face à la lanterne rouge nancéenne, la formation normande n'a pas remporté la moindre rencontre en championnat. Le Stade Malherbe se retrouve donc en 13e position avec 4 points d'avance sur le 1er relégable et 6 de retard sur le dernier barragiste. Tenu en échec à Bastia le week-end dernier (1-1), Caen s'est fait surprendre à domicile par Dijon (1-0). Dépendant des prestations d'Alexandre Mendy sur le plan offensif, auteur de 6 des 9 buts de son équipe, le club normand se montre solide défensivement. Néanmoins, au regard de la dynamique toulousaine, la formation haut-garonnaise devrait s'imposer à domicile face aux Caennais et creuser encore un peu plus son avance sur ses poursuivants.