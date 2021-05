Pronostic Toulouse Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse enchaîne face à Caen

Battu en quart de finale de la Coupe de France par Rumilly (0-2), Toulouse a ensuite été touché par la Covid. Mis en quarantaine, le club haut-garonnais a retrouvé la compétition à Charléty face à une formation du Paris FC qui est toujours en course pour les play-offs. En manque de rythme et privé de nombreux joueur, les Toulousains ont concédé deux buts lors des dernières minutes qui ont permis au PFC de s'imposer (3-1). Cette défaite fait que Toulouse n'a plus son destin en main, puisque Clermont leur est passé devant. En milieu de semaine, récupérant quelques joueurs, le Téfécé s'est repris sur la pelouse du Havre en décrochant une précieuse mais difficile victoire (0-1). Vainqueur de ses 9 derniers matchs au Stadium, Toulouse veut enchainer face à Caen et mettre la pression sur les Auvergnats. De son côté, le Stade Malherbe de Caen est en souffrance et pointe en 18position, celle de barragiste. De plus, les Normands doivent affronter successivement Toulouse et Clermont, deux candidats à la montée directe en Ligue 1. Le stade Malherbe reste sur 11 journées sans la moindre victoire et vient de signer un nul face à Auxerre (0-0). En déplacement, les Caennais luttent comme le montre les deux courtes défaites face à Sochaux (1-0) et Troyes (1-0). En grande difficulté, le Stade Malherbe de Caen devrait connaitre une nouvelle défaite face à des Toulousains qui jouent la montée directe en Ligue 1.