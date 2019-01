Pronostic Toulouse Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Toulouse veut confirmer face à Angers !

Auteur à la sute d'un très bon nul face à Lyon, d'un succès précieux à Nîmes et d'une qualification en Coupe de France, le TFC veut retrouver les joies de la victoire en L1 au Stadium. En milieu de semaine, les hommes de Casanova ont remporté un match spectaculaire face à Reims en Coupe de France (4-4 puis qualification aux tirs aux buts), confirmant leur mieux offensif des dernières semaines. Avec Leya Iseka et Gradel, les Toulousains possèdent deux éléments capables de faire des différences devant. Une victoire permettrait aux Pitchounes de prendre 5 points d'avance sur leur adversaire. Angers, à la lutte pour le maintien, souffre pour gagner. En milieu de semaine, les hommes de Stéphane Moulin avaient une belle opportunité à saisir en match de retard à Nîmes. Malheureusement, ce fut une désillusion pour les joueurs de l'Anjou avec une sévère défaite concédée aux Costières (3-1). Lors des 14 dernières journées de Ligue 1, Angers a seulement remporté deux rencontres (face à Montpellier et Nantes à domicile). Pour ce match, nous voyons des Angevins en manque de confiance s'incliner face à Toulouse.