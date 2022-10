Pronostic Toulouse Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse enfonce Angers

De retour en Ligue 1 après avoir passé deux années en 2division, Toulouse réalise une entame correcte avec une 11place au classement. Les Haut-garonnais comptent 4 points d'avance sur le premier relégable et sont sur une dynamique intéressante. En effet, les protégés de Philippe Montanier ont pris des points lors de 3 des 4 dernières rencontres, avec des succès face à Reims et Montpellier, et un nul à Lyon. Le week-end dernier, le TFC peut remercier son portier Dupé auteur de plusieurs parades décisives en 1période, qui ont permis à son équipe de rester dans le match face à l'OL. Ensuite, le Brésilien Ratao (3 buts et co-meilleur buteur du Téfécé avec Aboukhlal) a profité d'un temps fort toulousain pour égaliser. Depuis le début de saison, Toulouse affiche de belles dispositions au Stadium, où il ne s'est incliné qu'une seule fois face au Paris Saint Germain (0-3). Lors des deux dernières réceptions, les haut-garonnais ont fait le taf face à deux adversaires directs, Reims (1-0) et Montpellier (4-2). Montanier peut compter sur un effectif quasiment au complet puisque seul Healey est blessé.De son côté, Angers glisse dangereusement vers la zone de relégation. Pendant plusieurs saisons, le SCO version Stéphane Moulin avait pris l'habitude de terminer dans le ventre mou du classement. L'an passé, la formation angevine avait décidé de tourner la page Moulin et de confier l'équipe à Gerald Baticle. L'ancien Lyonnais a connu une entame très intéressante mais ses 6 derniers mois ont été catastrophiques. Cet été, Angers a continué sa mue en se séparant de nombreux joueurs. Angers affichait un bilan catastrophique après 6 journées, avec 4 revers et 2 matchs nuls. Finalement, les Angevins ont eu un sursaut et ont successivement battu Montpellier et Nice qui a connu une expulsion à la 9seconde. Ces victoires sont restées sans lendemain puisque lors des 2 dernières rencontres, Angers a été dominé par l'OM (0-3) et Strasbourg qui n'avait pas encore gagné de match (2-3). Au plus mal, Angers pourrait décider de se séparer de son entraîneur en cas de contre-performance au Stadium. Vainqueur de ses 2 derniers matchs dans son stade, Toulouse devrait décrocher 3 points précieux dans l'optique du maintien face à un adversaire direct, Angers.