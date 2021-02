Pronostic Toulouse Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse retrouve des couleurs face à Amiens

Alors qu'il était lancé à toute vitesse vers un retour en Ligue 1, le Toulouse Football Club connaît un petit coup de moins bien lors des dernières journées. En effet, les Toulousains ont remporté une seule rencontre lors des 4 dernières journées de championnat. Surpris par une équipe auxerroise performante à domicile (3-1), le TFC a ensuite partagé les points chez le leader troyen (1-1) avant de se reprendre avec un probant succès face à Ajaccio (3-0). Lors de la dernière journée, Toulouse, comme Clermont quelques semaines plus tôt, s'est incliné sur la pelouse de Rodez (1-0). Dans une rencontre avec de fortes rafales de vent, le club ruthénois a su s'adapter, au contraire des Toulousains, tombés dans le piège. Malgré ces quelques contre-performances, la formation haut-garonnaise est toujours dans le coup pour la montée directe puisqu'elle est 3avec le même nombre de points que Clermont, 2. De plus, les Pitchounes sont également concernés par la Coupe de France où ils retrouveront Aubagne, après avoir dominé Bordeaux (0-2) au tour précédent.

De son côté, Amiens a connu un départ poussif lors de cette saison. Les Picards ont ensuite réagi en alignant une très belle série de résultats qui leur a permis de revenir dans la première partie de tableau. Depuis quelques semaines, la formation amiénoise est à la peine avec une seule victoire lors des 7 dernières journées, qui plus est face à la lanterne rouge de Ligue 2, Châteauroux. Éliminé par Metz dans le temps additionnel en Coupe de France, Amiens a ensuite partagé les points avec Grenoble (0-0) avant de s'incliner face à Sochaux (0-1) à la Licorne, le week-end dernier. Calé dans le ventre mou de L2, le club picard ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison. Déterminé à renouer avec le succès à la suite de sa défaite à Rodez, Toulouse devrait dominer une formation amiénoise à la peine lors des dernières semaines.