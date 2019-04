Pronostic Tottenham West Ham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Tottenham continue de faire le job face à West Ham

À la lutte pour les 4 premières places en Premier League et en lice pour les demi-finales de la Ligue des champions face à l'Ajax, les sont lancés dans une fin de saison haletante. Mardi, Tottenham a réussi une excellente opération en s'imposant de peu face à Brighton (1-0). Ce succès difficile a été obtenu grâce au talent du milieu danois Eriksen, buteur dans les dernières minutes. 3 de Premier League, les partenaires d'Hugo Loris disposent de 3 points d'avance sur leurs poursuivants alors qu'un Manchester United - Chelsea aura lieu la semaine prochaine. Face à Brighton, équipe luttant pour le maintien, les ont souffert de l'accumulation des matchs, mais ont confirmé leurs bonnes dispositions dans leur tout nouveau stade : 4 victoires en 4 matchs, sans aucun but encaissé. De son côté, West Ham est assuré de rester dans l'élite et finit le championnat en roue libre. Résultat, les ont seulement remporté 3 victoires lors des 10 dernières journées, et c'était face à Fulham, Huddersfield (2 équipes déjà reléguées), et contre Newcastle (une équipe luttant pour le maintien). Avant ce déplacement dans le nord de Londres, les hommes de Pellegrini sont sur une série de 4 matchs sans victoire (3 défaites et 1 nul). Pour cette rencontre, Tottenham devrait faire le job à domicile face à une équipe de West Ham démobilisée.