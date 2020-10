Pronostic Tottenham West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Tottenham confirme face à West Ham

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Tottenham West Ham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lesde Tottenham sortent d’une saison moyenne où ils ont juste été en mesure d’accrocher une place pour les barrages d’Europa League. Défaits d’entrée par Everton en Premier League (0-1), les partenaires de Lloris se sont ensuite repris au St Mary Stadium face à Southampton (2-5). De retour dans leur stade, les Spurs ont perdu des points face à Newcastle (1-1). Depuis ce match nul, les hommes de Mourinho vont mieux et ont enchainé des succès face à Chelsea (1-1, victoire aux tab) en Carabao Cup, et contre le Maccabi Haïfa en Europa League (7-2). Lesont ensuite réalisé une incroyable prestation à Old Trafford face à Manchester United (1-6). Tottenham peut toujours compter sur son duo composé d’Harry Kane et du coréen Son. Les deux attaquants ont inscrit 9 buts (sur un total de 12 pour l'équipe) et délivré 7 passes décisives depuis le début de saison en Premier League.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, West Ham a débuté difficilement la saison avec des défaites face à Newcastle (0-2) et Arsenal (1-2). Lesont ensuite réagi et ont signé deux excellentes prestations face à deux formations du haut de tableau, Wolverhampton (4-0) et Leicester (0-3). Lors de ces deux succès, David Moyes a pu compter sur les excellentes prestations d’Antonio et de Bowen. Le club londonien vient de réussir un joli coup sur le marché des transferts en enrôlant l'international algérien Said Benrahma, excellent avec Brentford. A voir s'il sera déjà dans le groupe ce week-end. Au regard de leur dernière prestation face à Man U, Tottenham devrait prendre le meilleur sur une formation de West Ham en forme mais qui reste un cran en-dessous.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(160€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham West Ham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !