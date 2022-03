Pronostic Tottenham West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham enchaîne enfin face à West Ham

Dans un week-end de Premier League perturbé par les quarts de finale de la FA Cup, Tottenham reçoit dans le cadre de la 30journée West Ham dans son Tottenham Hotspur Stadium. Cette opposition est prépondérante dans la course au Top 4 qui décide des qualifiés pour la prochaine C1. Actuellement, les Spurs sont en 7position avec le même nombre de points que leur adversaire du jour mais comptent en revanche un match de moins. Avec encore 8 journées, tout reste possible dans cette course effrénée pour les places européennes. Pour parvenir à cet objectif, Tottenham va devoir trouver la régularité qui lui fait défaut depuis l'entame de la saison. Si l'arrivée d'Antonio Conte a été bénéfique pour le club, l'incapacité d'enchainer les résultats a souvent freiné les ambitions des Londoniens. Depuis début janvier, Tottenham est sur un cycle qui alterne entre victoires et défaites. Battu le week-end dernier à Old Trafford par Man U au terme d'un match fou (3-2), le club londonien s'est repris en milieu de semaine face à Brighton (2-0) sur des réalisations de Romero et Kane. Transparent en première partie de saison, Kane (12 buts) vient de dépasser Son (11) au classement des meilleurs buteurs du club. Conte, déterminé à bâtir une solide équipe, fait de ce match face à West Ham une priorité. Depuis 2 ans, West Ham s'est installé parmi les meilleures équipes anglaises. Proche de finir dans le Top 4 l'an passé, les Hammers sont toujours dans le coup cette saison. Les hommes de David Moyes sont plutôt réguliers dans leurs performances mais ils restent quand même sur 3 déceptions en déplacement (1 nul et 2 défaites) en Premier League. En milieu de semaine, l'équipe londonienne s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Europa League en éliminant le FC Séville (2-0) après prolongation. Auteur d'une prestation aboutie, West Ham s'en est remis à Yarmolenko. Le joueur ukrainien, marqué par les événements vécus au sein de son pays, vient d'offrir la victoire à son équipe face à Aston Villa et contre le FC Séville. En revanche, West Ham avait perdu le match joué à Séville (1-0), ce qui confirme ses difficultés actuelles à l'extérieur. Au niveau de l'effectif, Moyes déplore l'absence de Bowen, excellent sur le front de l'attaque. Pour cette affiche, Tottenham devrait profiter de la fatigue des Hammers qui ont joué jeudi, et de leurs problèmes récents à l'extérieur, pour accrocher un succès déterminant dans l'optique du Top 4.