Pronostic Tottenham West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Carabao Cup

Tottenham décroche son ticket pour les demies face à West Ham

Tottenham a été le premier club anglais à avoir été fortement touché par la Covid lors des dernières semaines. Son match de Conference League face à Rennes a dû être reporté, tout comme les oppositions face à Brighton et Leicester en Premier League. Les Spurs ont payé un lourd tribut puisqu'ils sont éliminés de toutes compétitions européennes suite à la décision de l'UEFA de donner Rennes vainqueur. Les hommes d'Antonio Conte ont retrouvé le chemin des terrains le week-end dernier lors de la réception de Liverpool. Le coach italien a certainement profité de cette pause accordée par la Covid pour bâtir un plan de jeu bien affiné face aux Reds. En effet, ses hommes ont certainement livré leur meilleure prestation de la saison, bousculant Liverpool. Les bonnes nouvelles se sont accumulées pour Conte qui a vu Kane retrouver le chemin des filets, tandis que les décriés Ndombélé et Dele Alli ont été très en vue. Tottenham peut regretter quelques grosses occasions laissées en route notamment celles de Dele Alli et d'Harry Kane, qui ont buté sur un excellent Alisson. Cette prestation a sans doute donné confiance aux Spurs à l'orée de disputer leur quart de finale face à West Ham, qui avaient tout de même remporté leurs 3 derniers matchs de championnat (Leeds, Brentford et Norwich), tous joués à domicile, avant ce choc face aux Reds. Lors des tours précédents, Tottenham avait disposé de Wolverhampton et Burnley. De son côté, West Ham a très bien débuté ce nouvel exercice. Les Hammers se sont rapidement retrouvés dans le Top 4 du championnat. Cependant depuis quelques rencontres, les hommes de David Moyes sont moins bien avec une seule victoire obtenue lors des 6 dernières journées de Premier League. Pour son dernier match en date, West Ham s'est incliné sur la pelouse de l'Emirates face à une formation d'Arsenal nettement plus entreprenante (2-0). Le week-end dernier, les Hammers ont vu leur match face à Norwich être repoussé suite à plusieurs cas de Covid dans l'effectif des Canaris. David Moyes compte également des absences importantes notamment sur le plan défensif, où les habituels titulaires Zouma, Ogbonna, Fredericks et Cresswell sont tous blessés, tandis que Coufal est suspendu. Le coach des Hammers va devoir composer avec des jeunes joueurs, notamment pour le poste de latéral droit où Ashby devrait connaître sa première titularisation. Revigoré par sa prestation face à Liverpool, Tottenham devrait se qualifier face à une formation de West Ham privée de son habituelle défense.