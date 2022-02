Pronostic Tottenham Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham, le Conte est bon face à Southampton

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Tottenham Southampton chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé début novembre pour remplacer Nuno Espirito Santo, Antonio Conte a permis à Tottenham de retrouver des couleurs. En effet, depuis l’arrivée de l’Italien, lessont remontés au classement de Premier League. S'ils ne se trouvent qu'en 7position, la formation londonienne compte seulement 2 points de retard sur le 4e, Manchester United, avec deux matchs en retard à jouer. Tottenham pourraiet donc se replacer dans le Top 4 en remportant ses matchs face à Leicester et Burnley. De l’aveu de Conte, son équipe est encore loin du trio de tête, comme on a pu le constater récemment face à Chelsea en premier League mais également en Carabao Cup. Le week-end dernier, les Spurs affrontaient une formation de Brighton pas simple à jouer cette saison. Les partenaires d’Hugo Lloris ont livré une partition solide pour décrocher leur qualification pour les 8de finale de la FA Cup (3-1). Cette rencontre a permis aux recrues Betancur (Juventus) et Kulusevski (Juventus) de faire les premiers pas sous leurs nouvelles couleurs, à Son Heung-min de revenir de blessure et à Harry Kane de confirmer qu'il renaît depuis l'arrivée de Conte (doublé samedi).chez⇒ ⇒⇐ ⇐A l'orée de cette journée, Southampton est calé dans le ventre mou du classement avec 10 points d’avance sur le premier relégable, Watford, et 11 sur la dernière place qualificative pour l’Europe. Lessont sur une dynamique intéressante, avec seulement 2 défaites lors des 11 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, les partenaires de Ward-Prowse ont souffert pour se défaire en FA Cup d'un club de Championship, Coventry (2-1 après prolongations). A l’aller, lesavaient tenu tête aux Spurs (1-1) malgré une longue infériorité numérique, mais Southampton est beaucoup moins solide à l'extérieur (6 défaites en 11 déplacements) qu'à domicile (1 seule défaite). Bien mieux depuis l’arrivée de Conte, Tottenham devrait s’imposer dans son stade face à Southampton.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(316€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(384€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Southampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !