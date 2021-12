Pronostic Tottenham Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Tottenham s'impose face à un Rennes déjà qualifié

Dans ce groupe G de Conference League, Tottenham faisait figure de grand favori. En difficulté à la fois en Europe et en Premier League, le club londonien joue sa place pour le prochain tour lors de la réception de Rennes. Les sont dans l'obligation de s'imposer pour composter leur ticket en 16de finale de la Conference League en prenant la 2place du groupe. La défaite concédée en Slovénie face à la modeste formation de Mura a rendu Antonio Conte fou de rage. Reconnu pour sa rage de vaincre, le technicien a très peu apprécié la piètre prestation de ses hommes même si beaucoup de remplaçants avait été utilisés. Les performances de certains éléments et notamment celles de Ndombélé et Alli ont déplu à Conte qui n'a pas utilisé ces joueurs lors des dernières rencontres. Lors de ces matchs, les se sont imposés à domicile en PL face au promu Brentford (2-0) et contre la lanterne rouge Norwich (3-0). Le Sud-Coréen Son a inscrit des buts lors de ces deux rencontres tandis qu'Harry Kane se montre toujours aussi discret en Premier League avec un seul but inscrit. En face, le stade Rennais ne joue plus rien lors de cette dernière journée puisqu'il est déjà assuré de finir 1de la poule et donc de participer aux huitièmes de finale de la Conference League. En effet, les Bretons se sont montrés très réguliers depuis le début de cette campagne avec des succès obtenus lors de la double confrontation face à Mura et contre le Vitesse à Arnhem. Dans son Roazhon Park, le Stade Rennais a concédé deux matchs nuls face à Tottenham (2-2) lors du match aller et contre le Vitesse (3-3) lors de la dernière journée. L'équipe bretonne est impressionnante depuis qu'elle a été reprise par Bruno Génésio. L'ancien Lyonnais a permis à ses hommes d'accrocher une place en Conference League l'an passé. Et pour ce nouvel exercice, les Rennais visent encore plus haut puisqu'ils occupent la 2place en Ligue 1. Excellent lors des dernières semaines, le Stade a explosé l'AS Saint Etienne le week-end dernier (0-5) à Geoffroy Guichard. Pour ce déplacement à Londres, Génésio pourrait être tenté d'aligner une équipe remaniée en prévision du choc à venir en Ligue 1 face à Nice. Obligé de s'imposer pour se qualifier, Tottenham obligé de s'imposer devrait faire le job face à une formation rennaise déjà qualifiée qui devrait effectuer un turnover.