Pronostic Tottenham Paços de Ferreira : Analyse cote et pronostic du barrage retour de Ligue Europa Conférence

Session rattrapage pour Tottenham face à Pacos de Ferreira

L'intersaison de Tottenham a été très riche, entre l'arrivée de Nuno Espirito Santo sur le banc et les velléités de départ de la star locale, Harry Kane. Malgré ces divers événements, les Spurs réalisent un bon départ en Premier League avec 2 victoires en 2 matchs, donc un premier succès sur Manchester City lors de la 1journée (1-0) grâce au remuant Son. Le week-end dernier, le coach portugais retrouvait son ancienne équipe de Wolverhampton pour une nouvelle courte victoire (1-0) sur un penalty de Dele Alli. Le seul accroc de ce bon départ est venu de la défaite du match aller au Portugal (1-0) où Nuno Espirito Santo avait décidé d'aligner une équipe fortement remaniée, avec des jeunes et des éléments moins utilisés comme Ben Davies. Surpris par ce résultat négatif, le technicien portugais devrait s'appuyer sur des éléments habituels de son XI pour tenter de se qualifier et de jouer une coupe d'Europe cette saison. On pourrait également voir des recrues comme le portier de l'Atalanta Gollini ou le jeune espagnol Bryan Gil, arrivé de Séville, après un prêt concluant à Eibar.

De son côté, le Paços de Ferreira s'est qualifié pour les tours préliminaires de cette nouvelle Ligue Europa Conférence en terminant en 5position du championnat portugais, derrière les 4 « gros » que sont le Sporting, le FC Porto, le Benfica et Braga. Victorieux logique des Nord-Irlandais de Larne (4-1) au tour précédent, le club portugais a donc réussi un petit exploit à l'aller en dominant Tottenham (1-0) sur une réalisation du brésilien Lucas Silva. En Liga Nos, Pacos de Ferreira a disputé trois matchs avec de lourdes défaites concédées contre Boavista (3-0) et Estoril (1-3) pour un succès sur Famalicao (2-0). Obligé de se racheter suite à sa défaite de l'aller et de l'emporter pour ne pas être privé de Coupe d'Europe cette saison, Tottenham devrait faire le job face au Paços de Ferreira et s'imposer avec une différence de 2 buts.