Pronostic Tottenham Olympiakos : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des Champions

La qualification pour Tottenham face à l’Olympiakos !

La trêve internationale à Tottenham a été marquée par le licenciement de Mauricio Pochettino. José Mourinho est arrivé et a vu son équipe s'imposer pour sa première au Stade Olympique face à West Ham (2-3). Performants pendant 60 minutes, les Spurs se sont fait peur en fin de match en concédant deux buts. Les leaders offensifs de Tottenham se sont montrés à leur avantage puisque Kane, Son ou Lucas ont trouvé le chemin des filets tandis que Dele Alli (qui a subi les remontrances duà son arrivée) est impliqué dans plusieurs buts. Tottenham, en cas de succès face à l'Olympiakos, validerait sa place en huitième et pourrait ensuite se concentrer pendant quelques mois à remonter au classement la Premier League. Lors de la dernière journée de Ligue des Champions, les Spurs n'ont fait qu'une bouchée de l'Etoile Rouge pourtant difficile à manœuvrer à Belgrade (0-4).

L'Olympiakos a débuté sa campagne par un match nul face à Tottenham (2-2) pour ce qui est à l'heure actuelle, le seul point pris dans ce groupe. Les Grecs se sont ensuite inclinés face à l'Etoile Rouge (3-1), et contre le Bayern par deux fois (2-3 et 2-0). Les partenaires de Valbuena ont concédé le nul ce week-end à Panionios (0-0) mais occupent toujours la tête de leur championnat à égalité avec le PAOK. Pour ce match, nous voyons le Tottenham de Mourinho logiquement s'imposer à la maison et valider ainsi sa qualification pour les huitièmes.