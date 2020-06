Pronostic Tottenham Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester United sur sa lancée à Tottenham

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, Totthenham est dans le dur cette année. Kane a longtemps été blessé et Pochetino a quitté le club avant la fin de saison, tout comme Eriksen pour rejoindre l'Inter Milan. Dans ces conditions, difficile pour l'équipe londonienne désormais entraînée par José Mourinho de faire les choses bien. Balayé en Ligue des Champions par le Leipzig (4-0 cumulé), les Spurs sont seulement 8de Premier League, à 7 points de la 4e et première place qualificative pour la LDC. L'ancienne équipe de Gareth Bale devra se montrer plus concernée dès la reprise, puisque juste avant la pause, Tottenham avait perdu à deux reprises (Chelsea, Wolverhampton) pour un nul (Burnley) sur 3 dernières journées de championnat, et s'était fait sortir de Cup par la lanterne rouge Norwich.

En face, Manchester United est quant à lui positionné à la 5place du classement général, à 3 points des Blues de Lampard (4). Contrairement à son adversaire du soir, Manchester United était une équipe en forme avant la reprise. Les partenaires de Paul Pogba (qui pourrait revenir enfin pour cette reprise) restaient sur 5 matchs de championnat sans défaite, avec 3 victoires (Chelsea, Watford, Manchester City) pour 2 nuls (Everton, Wolverhampton) et un seul petit but encaissé. En Europe, l'équipe avait laminé Bruges et le club Autrichien du Linzer ASK juste avant cette pause (5-0 à chaque fois). Transformé notamment par l'arrivée de Bruno Fernades cet hiver, Manchester United carbure et devrait remporter ce match.