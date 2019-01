Pronostic Tottenham Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Premier vrai teste à Tottenham pour le Manchester United de Solskjaer !

La 22e journée de Premier League offre ce dimanche un bel affrontement entre Tottenham et Manchester United. Cette affiche met aux prises deux équipes en pleine confiance. Lesréalisent un très bon parcours depuis plusieurs mois et ont confirmé à domicile face à Chelsea en demi-finale aller de la Carabao Cup (1-0). La défaite surprise face à Wolverhampton est oubliée et les hommes de Pochettino sont tournés vers leur 1/8en Ligue des Champions et un possible titre en Coupe. Pour ce match, le technicien argentin devrait aligner son duo en forme composé d'Harry Kane (buteur lors des 6 derniers matchs) et du Sud-Coréen Heung-Min Son, qui partira après le match pour aller rejoindre son pays pour participer à la Coupe d’Asie.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Le départ de José Mourinho semble avoir libéré lesqui ont remporté tous leurs matchs depuis l'arrivée de Solkjsaer en marquant plusieurs buts par rencontre (au moins 2). Ces résultats positifs ont redonné de la confiance à Pogba et ses partenaires. Cependant, Tottenham est un adversaire nettement plus redoutable que Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle ou Reading. Pour ce match, nous voyons des buts de chaque côté, comme lors de 17 des 21 matchs de Manchester en Premier League.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(147€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !