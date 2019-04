Pronostic Tottenham Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

1

Des buts de chaque côté entre Tottenham et Manchester City

Pour sa grande première dans son nouveau stade très attendu, Tottenham s’est imposé face à Crystal Palace (2-0). Ce succès a redonné de la confiance aux hommes de Pochettino qui restaient sur 5 matchs sans victoire en Premier League. Lesont réalisé un très bon parcours en Ligue des Champions, éliminant au tour précédent le Borussia Dortmund (4-0 en cumulé) après être sortis d’un groupe très relevé avec le Barca, l’Inter et le PSV. Avec des joueurs du calibre de Eriksen, Kane, Son, Alli ou Lucas devant qui seront frais car ils n'ont pas joué ce week-end, Tottenham peut créer des dégâts dans l’arrière-garde depas toujours très perméables.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City vient de se qualifier samedi pour la finale de la FA Cup en battant Brighton. City a déjà remporté la Carabao Cup et est toujours en course en Premier League. De toutes les compétitions disputées, la Ligue des Champions est celle où les hommes de Guardiola ont connu le plus de difficultés : défaite face à Lyon (et nul au retour) et des victoires difficiles face à Hoffenheim et Schalke (à l’aller). Offensivement, les Citizens ont toujours réussi à marquer dans leurs différentes rencontres européennes, et même dans leurs 28 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues. Pour ce 1/8e de finale qui s'annonce plaisant, nous partons logiquement sur le pari "Les deux équipes marquent".- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !