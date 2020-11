Pronostic Tottenham Ludogorets : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Tottenham enchaîne face à Ludogorets

Arrivé l'an dernier à la tête de Tottenham, José Mourinho semble avoir déjà mis sa patte sur les. Les partenaires d'Hugo Lloris réalisent un excellent début de saison. En Premier League, malgré une défaite lors de la 1journée face à Everton, Tottenham a pris les commandes du championnat avec Liverpool. Le week-end dernier, le Mou a réussi un coup tactique, digne de ses grandes heures à l'Inter ou au Real, face à un rival historique, Pep Guardiola. Ses protégés se sont imposés face à City sur les 2 seules frappes cadrées du match. En Europa League, Tottenham a débuté par une large victoire face à LASK (3-0). Lors de la journée suivante, les Spurs ont livré l'une de leurs plus mauvaises prestations depuis le début de saison à Anvers (défaite 0-1), avant de se reprendre lors du match aller face à Ludogorets (victoire 1-3 en Bulgarie). Pour ce match, le coach portugais avait aligné une équipe mixte avec des titulaires comme Kane ou Sissoko. En général, Mourinho aligne Gareth Bale en C3, car le Gallois est toujours en phase d'adaptation. De son côté, Ludogorets a remporté le dernier championnat de Bulgarie (une habitude) et a participé aux barrages de la Ligue des Champions. Cet été, les Bulgares se sont inclinés face à Midtjylland (0-1) et ont donc été basculés en Europa League. Ils ont pour l'instant perdu leurs trois rencontres d'EL face à Anvers (1-2), LASK (4-3) et Tottenham (1-3). En championnat, Ludogorets est leader avec un match en retard. Pour cette rencontre, Tottenham devrait assurer l'essentiel avant de disputer un autre gros choc en Premier League, ce week-end face à Chelsea.