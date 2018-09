Pronostic Tottenham Liverpool : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Premier League

Duel au sommet entre Kane et Salah

Ce samedi, la Premier League nous offre un nouveau choc avec la rencontre de deux prétendants au titre. Défaits à Watford dans un match à buts (2-3) juste avant la trêve internationale, Tottenham a la possibilité de rattraper Liverpool en cas de victoire ce samedi. Les partenaires d'Harry Kane avaient réalisé un très bon début de saison en signant trois victoires face à Newcastle, Fulham et Manchester United. Côté effectif, Pochettino est privé de Lloris dans les cages et de Deli Alli (lblessé lors du match de l'Angleterre contre l'Espagne). Mais, Lucas Moura est excellent en ce début de saison (élu meilleur joueur du mois d'août) et apporte une solution nouvelle au coach argentin.Jurgen Klopp doit être satisfait du début de championnat de son équipe avec 4 victoires en 4 matchs, 9 buts inscrits et 1 seul encaissé. Néanmoins, les Reds ont été moins à l'aise à l'extérieur et cette rencontre est un véritable test car ils affrontent pour la 1ère fois de la saison un "Top Club" de Premier League. L'an passé, Tottenham s'était largement imposé à la maison contre Liverpool (4-1) et avait décroché un très bon nul à Anfield (2-2). Harry Kane avait marqué un doublé à l'aller (joué à Wembley) et Salah avait scoré à l'aller comme au retour. Cette affiche est donc aussi l'opposition des deux meilleurs buteurs de la saison passée (Kane avait marqué 30 buts en 37 rencontres et vient de terminer meilleur buteur du dernier mondial en Russie avec 6 buts, Mo Salah a été auteur de 32 buts). Les deux hommes ont déjà inscrit 2 buts cette saison et on les voit de nouveau marquer ce samedi.