Pronostic Tottenham Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool accroche Tottenham

Tottenham a connu une excellente entame de saison mais pêche depuis quelques semaines en Premier League. Néanmoins, lesparviennent à conserver leur place sur le podium puisqu'ils sont à l'orée de cette journée en 3position avec 5 points de retard sur Arsenal et 3 sur Manchester City. Cette semaine, les hommes d'un Conte en tribune, suite à son expulsion face au Sporting, se sont imposés à Marseille (1-2) à la dernière minute et ont ainsi décroché la 1place du groupe en même temps que la qualif en 8de C1. Lors de cette rencontre, lesont souffert mais ont profité d'un coup de pied arrêté pour revenir dans le match. Ce fut déjà le cas le week-end dernier contre Bournemouth en Premier League. Mené de 2 buts à la pause, Tottenham a renversé le match en seconde période pour s'imposer sur le fil (2-3). Déjà privé de Richarlison et de Kulusevski, Antonio Conte devra également faire sans Heung-Min Son touché à un œil contre Marseille et contraint de se faire opérer. Le Sud-Coréen pourrait également manquer le Mondial. Ces absences sont préjudiciables pour une formation qui ne s'est pas imposée dans une grosse affiche cette saison, avec des revers contre Arsenal et Manchester United, pour un nul contre Chelsea.En face, Liverpool n'est clairement pas au mieux en championnat puisque les Reds accusent 15 points de retard sur Arsenal et 10 sur leur adversaire du jour. Néanmoins, la bande à Klopp a disputé une rencontre de moins et pourrait effectuer un rapprochement en cas de succès dans le Nord de Londres. En Premier League, Liverpool vient de s'incliner lors des deux dernières journées face à des adversaires jouant le maintien, Nottingham (1-0) et Leeds (1-2). Ces défaites sont symboliques du début de saison desqui manquent d'efficacité dans les 2 surfaces. Le problème majeur de Liverpool est qu'il concède des buts évitables et qu'offensivement, les attaquants ratent de nombreuses opportunités. Malgré avoir déjà inscrit 7 buts depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, Nunez en est le parfait exemple car l'Uruguayen a raté de belles opportunités, notamment contre Leeds le week-end dernier. En milieu de semaine, lesont repris confiance en dominant une formation du Napoli, jusque-là invaincue et qui avait explosé Liverpool à l'aller. Les hommes de Klopp ont fait la différence en fin de rencontre sur deux buts similaires conclus par Salah (12 buts) et Nunez (7 buts malgré des matchs manqués sur blessure). Malgré ce succès, lesdoivent se contenter de la 2place du groupe et auront fort à faire en 8de finale. Décevant depuis le début de saison, Liverpool part cependant favori dans cette affiche face à un Tottenham en difficulté dans les grosses affiches et privé de 3 joueurs offensifs importants.