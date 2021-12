Pronostic Tottenham Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool sur sa lancée face à Tottenham

La fin d’année en Angleterre est une période particulièrement riche avec un enchaînement de rencontres tous les 3 jours. Cette année, la Premier League doit en plus faire face à une vague de Covid qui décime les effectifs professionnels des clubs anglais. Tottenham a été l’un des premiers touchés puisque sa rencontre face à Rennes en Conference League fut l’une des premières à être déprogrammée. Depuis cette annulation de match, les Spurs n’ont pas disputé la moindre rencontre puisque leurs oppositions face à Brighton et Leicester ont été reportées par les instances anglaises. Pour la réception de Liverpool, Conte devrait déplorer quelques absences mais aussi un manque de rythme pour une équipe qui n’a pas joué de match depuis plus de 10 jours et qui a vu ses sessions d’entraînement perturbées. Lors des deux dernières journées disputées, less’étaient imposés face à Brentford (2-0) et Norwich (3-0), deux formations de seconde partie de tableau, grâce à un excellent Son, un des joueurs touchés par la Covid.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Liverpool se livre un formidable duel pour le titre avec Manchester City et Chelsea. Ces trois formations se tiennent en 4 points en tête de la Premier League. Depuis son passage à vide avant la trêve internationale avec un nul face à Brighton et un revers à West Ham, Liverpool s’est parfaitement repris en enchainant les victoires face à Arsenal (4-0), Southampton (4-0), Everton (1-4), Wolverhampton (0-1), Aston Villa (1-0) et contre Newcastle (3-1). Ces succès permettent auxde tenir le rythme effréné de Man City. Lors de la réception des Magpies, les hommes de Klopp ont largement dominé le match mais se sont fait surprendre sur l’une des rares opportunités de Newcastle. La réaction n’a pas tardé avec l’efficacité des flèches offensives de Liverpool, Diogo Jota et Mohamed Salah (22 buts déjà cette saison) qui ont remis Liverpool dans le droit chemin. En fin de rencontre, l’excellent Trent Alexander Arnold a paraphé le succès des Reds d’un bijou de frappe (3-1). Le club n’a pas été épargné par la Covid, qui a touché Van Dijk, Fabinho et Curtis Jones. En grande forme, Liverpool devrait prendre le dessus sur une formation de Tottenham beaucoup plus perturbée par la Covid lors des 2 dernières semaines.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(372€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !