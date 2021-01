Pronostic Tottenham Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté dans le choc entre Tottenham et Liverpool

La Premier League nous offre une nouvelle très belle affiche entre Tottenham et Liverpool. Les deux formations sont séparées uniquement par un point, mais Tottenham compte un match en retard. Avec respectivement 7 et 8 points de retard sur le leader Manchester City, Londoniens et Liverpuldiens sont dans l’obligation de s’imposer pour ne pas laisser partir les deux formations de Manchester. Après un passage compliqué au début du mois de décembre, avec notamment une défaite à Anfield (2-1), Tottenham s’est repris et est invaincu lors des 7 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Lors de la dernière journée de Premier League, les Spurs se sont imposés à Sheffield (1-3) avec un excellent Tanguy Ndombélé. L’international français, en difficulté lors de sa première saison, a inscrit un superbe but face à la lanterne rouge et confirme ainsi son très bon début de saison. Ce week-end, il a été l'auteur d'un doublé en Cup face aux modestes Wycombe Wanderers (victoire 4-1 de Tottenham avec 3 buts inscrits en fin de match). Avec son duo Kane – Son toujours aussi performant, Tottenham a une belle carte à saisir dans cette dernière partie de saison.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Liverpool sort de trois saisons extraordinaires qui les a vu être finaliste de la Ligue des Champions face au Real Madrid, vainqueur de cette même C1 face à Tottenham et enfin champion d’Angleterre l'année dernière après 30 ans d’attente. Lesvivent en revanche cette saison un exercice plus compliqué avec une élimination en 16e de finale de la FA Cup face à Manchester United (3-2) et une 5place en Premier League, avec 7 points de retard donc sur les Citizens. Klopp fait face à plusieurs absences importantes sur le plan défensif, qui expliquent certainement le mauvais passage du club lors des fêtes de fin d’année. En revanche, malgré la défaite à Old Trafford, le coach allemand a apprécié la prestation offensive de son équipe, avec notamment un doublé de Mohamed Salah et un Firmino nettement plus impliqué que lors des dernières rencontres. Au regard du potentiel offensif de ces deux équipes, les deux équipes devraient marquer comme du match aller, mais aussi comme lors de leur match de Cup du week-end.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(152€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !