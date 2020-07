Pronostic Tottenham Leicester : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Une 3e victoire de rang pour Tottenham face à Leicester

Ce samedi, dans le cadre de la 37journée de premier League, Tottenham reçoit Leicester dans une rencontre importante pour l'Europe. Les espèrent toujours accrocher une place en Europa League tandis que les jouent pour la Ligue des Champions. Les hommes de Mourinho finissent mieux la saison et viennent de signer deux victoires de rang. Tottenham s'est tout d'abord imposé dans le derby du Nord londonien face à Arsenal (2-1) et a ensuite enchaîné à Newcastle (3-1). Lors de ces deux rencontres, les deux atouts offensifs majeurs de l'équipe, à savoir Son et Kane, se sont mis en évidence.

De son côté, Leicester souffre dans cette dernière ligne droite. Les hommes de Brendan Rodgers glissent dangereusement en dehors du Top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions. La défaite à Bournemouth, face à un relégable, a fait du mal à Leicester. Leicester a fait preuve de caractère en milieu de semaine face à Sheffield avec une victoire précieuse (2-0). Autre bonne nouvelle pour les Foxes vient de Jamie Vardy, l'international anglais est très efficace lors des dernières journées. Le buteur de Leicester compte désormais plus de 100 buts en PL. Mieux en ce moment, Tottenham devrait s'imposer contre des qui ont eu 1 jour de moins de repos et qui galèrent à l'extérieur (4 défaites, 3 nuls sur les 7 derniers déplacements).