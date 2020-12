Pronostic Tottenham Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham se relance de suite face à Leicester

Les de Tottenham réalisent une excellente saison avec une deuxième place au classement général. Les hommes de Mourinho sortent en revanche d'une semaine décevante avec un nul à Crystal Palace (1-1) et une défaite à Anfield face à Liverpool (2-1) dans le choc des premiers. Largement dominés par les, les ont résisté avant de craquer dans les dernières minutes du match sur un but de Firmino. La bande à José Mourinho a montré lors de ce match un condensé de ses qualités, à savoir le talent de son duo offensif, capable de se créer des situations sur des mini-opportunités, et un état d'esprit combatif pour résister aux vagues des. Cette affiche face à Leicester est l'opportunité de repartir de l'avant dans cette fin d'année 2020 extrêmement chargée. Les restent sur trois succès à domicile face aux Foxes et espèrent en faire de même cette année. Les ont réalisé une très bonne première partie de saison l'an passé, qui leur a permis de s'installer dans le top 4. La dernière ligne droite plus délicate a permis à Man United de dépasser les hommes de Rodgers pour les places de Ligue des Champions. Les Foxes ont dilapidé une avance de 12 points en quelques mois. Les hommes de Brendan Rodgers se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de l'Europa League où ils retrouveront le Slavia Prague. En Premier League, les Foxes occupent la 4 place mais le club connaît une période plus compliqué avec tout de même 3 défaites concédées lors des 5 dernières journées. Désireux de se rattraper après 2 matchs sans succès, les Spurs de Tottenham devraient s'imposer à domicile face à Leicester.