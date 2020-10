Pronostic Tottenham LASK Linz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Tottenham facile face au LASK Linz

Tottenham sort d'une saison moyenne où lesont juste été en mesure d'accrocher une place pour ces barrages d'Europa League. Les hommes de José Mourinho ont déjà perdu pas mal de points en Premier League (0-1), mais ils ont aussi perdu deux gros matchs, face à Southampton (2-5) et à Old Trafford face à Manchester United (1-6). En coupe c'est encore mieux puisque Tottenham s'est qualifié pour les 1/4 de finale de Carabao Cup en sortant Chelsea (1-1, victoire aux tab) tandis que le club londonien avait atomisé Maccabi Haïfa en barrages d'Europa League (7-2) à domicile.

En face, le LASK Linz a bien failli aller chercher le deuxième titre de champion d'Autriche de son histoire la saison passée. Alors entraîné par Valérien Ismaël, le club devançait Salzbourg à la fin de la saison régulière mais une pénalité de points pour ne pas avoir respecté les mesures de protection contre le covid a coupé le LASK dans son élan. Désormais, l'ancien Lensois n'est plus là et le club est seulement 5après 4 journées avec une grosse défaite concédée sur la pelouse du Rapid Vienne (3-0). A domicile, Tottenham devrait pouvoir facilement battre le LASK Linz comme Manchester United l'avait fait la saison passée (5-0 à l'aller et 2-1 au retour malgré l'avance prise).