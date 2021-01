Pronostic Tottenham Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham - Fulham : un choc décalé

Initialement, Tottenham devait se déplacer sur la pelouse d'Aston Villa pour défier les protégés de Dean Smith. Touché fortement par le Covid, Aston Villa n'était pas en mesure d'accueillir les Spurs. Les instances du foot anglais ont donc décidé de modifier le programme et de proposer une autre rencontre en retard avec l'opposition entre Fulham et Tottenham, reporté en son temps pour... plusieurs cas de Coronavirus au sein des. Promu cette saison, le club londonien est dans la zone de relégation de Premier League avec 3 points de retard sur Brighton. Les hommes de Scott Parker possèdent en revanche 2 matchs de retard par rapport à leurs adversaires pour le maintien. Lesont plutôt bien fini l'année avec une seule défaite lors des 6 dernières journées, face à Manchester City. Fulham a réalisé d'excellentes prestations comme lors de son succès à Leicester ou lors des nuls face à Liverpool et Southampton. Parker veut s'appuyer sur ses performances pour permettre à sa formation de se sauver. Le week-end dernier, les Cottagers ont fait le job en FA Cup face aux Queens Park Rangers.

En face, Tottenham désirait disputer son match face à Aston Villa pour ne pas se retrouver avec un calendrier démentiel les prochains mois. La décision de la Ligue anglaise de remplacer le choc face à Villa par celui face à Fulham doit satisfaire José Mourinho. Lesviennent de se qualifier pour la finale de la Carabao Cup et ne sont plus qu'à un match d'un titre tant attendu. Une nouvelle fois, José Mourinho, montre sa capacité à motiver ses hommes dans les grands moments. En Premier League, les Spurs sont 4et pourraient se rapprocher de Liverpool en cas de succès contre Fulham. Les partenaires de Lloris ont renoué avec la victoire en Premier League en disposant de Leeds lors de la dernière journée grâce à son duo Kane-Son inarrêtable depuis le début de saison. Le week-end dernier, la bande à Mourinho n'a pas connu le moindre problème face à Marine (0-5) en 16de finale de la FA Cup, et entre-temps le club s'est aussi qualifié pour la finale de la coupe de la Ligue en s'imposant face à Brentford (2-0). Supérieur à Fulham, Tottenham devrait s'imposer et effectuer une belle opération au classement.