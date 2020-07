Pronostic Tottenham Everton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un bon vieux match nul entre deux équipes éloignées des places européennes

Neuvième du championnat anglais avec un total de 45 points en 32 matchs, Tottenham a perdu gros la semaine derniére sur la pelouse de Sheffield. Incapable de trouver la faille en première mi-temps avec notamment un but refusé à Kane suite à une main de Lucas, lesont vu les joueurs de Chris Wilder faire la différence par l'intermédiaire du grande Berge dans un premier temps (31e), puis par le Français Mousset (69e) et McBurnie (84e). Une défaite (3-1) malvenue pour la formation londonienne qui est définitivement hors course pour la Ligue des Champions.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, lesd'Everton pointent à la 11place du classement avec 1 point de moins au compteur que son adversaire de jour. Invaincu depuis la reprise les hommes de Carlo Ancelotti ont fait un match nul à domicile contre Liverpool (0-0) et deux victoires contre Norwich (1-0) et le 3e de Premier League, Leicester City en milieu de semaine (1-2). Après une entame parfaite avec deux buts rapidement inscrits par l'inévitable Richarlison (1) et Sigurdsson (16e) sur penalty, la formation de Liverpool a gardé se score favorable, malgré a réduction du score du Nigérian Iheanacho (56e). Comme à l'aller, le club formateur de Wayne Rooney peut tenir le nul à Londres comme l'a fait Man U pour la reprise.