Pronostic Tottenham Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham poursuit son sans-faute à domicile contre Everton

Tottenham réalise un très bon début de saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Sur la scène continentale, les Spurs viennent de s’imposer chez eux contre Francfort (3-2) pour s’emparer de la première place de leur groupe, à deux journées de l’issue de cette première phase. Les joueurs d’Antonio Conte jouent également les rôles principaux en Premier League. Invaincus jusqu’au 1octobre, après 5 succès et 2 partages des points, ils n’ont été défaits que par leur rival Arsenal (3-1), dans le derby du nord de Londres. Depuis, Hugo Lloris et ses coéquipiers ont remis les gaz à Brighton (0-1) lors de la dernière journée et trustent la troisième place à 4 longueurs de leur seul bourreau pour le moment, Arsenal. 3de PL, Tottenham impressionne dans son antre en ayant toujours gagné, après y avoir joué 6 rencontres toutes compétitions confondues. Il peut poursuivre ainsi. Avec un Harry Kane irrésistible (8 buts en 9 matchs de PL) et buteur sur 3 de ses 4 derniers matchs.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐La situation d’Everton est moins anxiogène que la saison dernière quand il se battait pour arracher son maintien. Quelques mois plus tard, le club de Liverpool est 12du championnat avec l’une des meilleures défenses (9 buts pris), bien qu’il marque encore trop peu (8 buts inscrits en 9 journées). Les Toffees sont montés crescendo sur ce début de saison. Défaits lors de leurs 2 premières sorties, ils ont ensuite aligné la bagatelle de 4 nuls, dont un contre le rival Liverpool (0-0), et empoché leurs premières victoires face à West Ham (1-0) et Southampton (1-2). Une série d’invincibilité portée jusqu’à 6 matches. Celle-ci a été enrayée le week-end dernier sur leur pelouse par le Manchester United (1-2) de Cristiano Ronaldo. L'équipe de Frank Lampard a la tâche de devoir réagir chez une équipe en forme, qui lui en a collé 5 lors de sa dernière venue au Tottenham Hotspur Stadium (5-0 le 7 mars). A domicile, Tottenham devrait poursuivre son sans-faute.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Everton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !