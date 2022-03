Pronostic Tottenham Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham dans un bon jour face à Everton

Arrivé en remplacement de Nuno Espirito Santo, Antonio Conte connaît des débuts compliqués à la tête de Tottenham. Après avoir réalisé des résultats intéressants, le technicien italien s'est vite aperçu que son équipe n'était pas assez armée pour défier les grosses écuries anglaises. Conte a fait fonctionner son réseau italien pour attirer deux joueurs de la Juve lors du mercato hivernal avec Betancur et Kulusevski. Conte s'est réjoui de ces arrivées d'éléments à fort potentiel mais auraient aussi voulu récupérer quelques stars pour étoffer son effectif. De plus, Conte semble marqué par l'inconstance de sa formation, capable d'alterner le très bon mais aussi le pire. En effet, après avoir perdu deux matchs consécutifs à domicile face à Southampton (2-3) et Wolverhampton (0-2), les sont allés réaliser un exploit sur la pelouse de l'Etihad en prenant le dessus sur Manchester City (2-3) au terme d'une rencontre spectaculaire. Alors que l'on pensait que ce succès allait être le déclic tant attendu, Tottenham s'est ensuite incliné à Burnley (1-0) en match en retard. Le week-end dernier, les partenaires d'Hugo Lloris se sont repris en profitant de la mauvaise forme de Leeds (0-4) pour se replacer en 7position avec 3 points de retard sur les places européennes. Comme un mauvais refrain entendu trop souvent, les Spurs se sont inclinés en 8de finale de la FA Cup face à Middlesborough (1-0) en milieu de semaine alors qu'ils avaient l'opportunité de se qualifier pour les quarts.

Jeudi, Everton a quant à lui réussi à se qualifier en dominant Boreham Wood (2-0) sur un doublé de Rondon et affrontera Crystal Palace au tour suivant. Lors de cette rencontre, Franck Lampard n'avait pas hésité à changer de nombreux joueurs puisque les Holgate, Pickford, Alli, Iwobi ou Van den Beek n'étaient pas dans le groupe. Cette décision confirme que le club de Liverpool mise tout sur le maintien en Premier League. En effet, les sont dans une situation très compliquée en championnat puisqu'ils ne comptent plus qu'un point d'avance sur Burnley, premier relégable. Le retour en forme des mal classés a relancé la lutte pour le maintien dans le bas de tableau. La semaine passée, Everton a réalisé une prestation intéressante face à Manchester City mais n'a pas été aidé par un arbitrage défavorable (0-1). Irrégulier, Tottenham devrait souvent après une défaite se relever et dominer Everton.