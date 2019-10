Pronostic Tottenham Etoile Rouge Belgrade : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Des buts de chaque côté entre Tottenham et l’Etoile Rouge Belgrade

Demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, Tottenham vit actuellement son passage le plus difficile depuis que Mauricio Pochettino dirige cette formation. Lessont seulement 7en Premier League et ne comptent qu'un point en Ligue des Champions. En C1, les Londoniensreste sur l'humiliation subie face au Bayern (2-7) et ont dû se contenter d'une piètre prestation le week-end dernier face à Watford (1-1). A l'image de ces matchs, 5 des 6 dernières rencontres des Spurs en Premier League et Champions League ont vu les filets trembler des deux côtés.

De son côté, l'Etoile Rouge a débuté la phase de poules par une défaite logique à l'Allianz Arena face au Bayern (3-0). Très forts à domicile, les Serbes ont ensuite dominé l'Olympiakos (3-1) et sont donc deuxièmes de ce groupe. Leaders de leur championnat, les joueurs de Milojevic veulent profiter des difficultés actuelles des Spurs pour accrocher un résultat. Cette rencontre s'annonce plus ouverte qu'on pouvait l'imaginer lors du tirage au sort. La fébrilité des Spurs, et l'absence de Lloris, laissent penser que les Serbes sont en mesure de marquer à l'extérieur, dans un match plaisant avec des buts de chaque côté.