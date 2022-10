Pronostic Tottenham Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Tottenham – Eintracht : le Conte est bon

Ce mercredi, Tottenham joue gros dans l’optique de la qualification pour les 8de finale de la Ligue des Champions. En effet, réputé pour gagner partout où il passe, Antonio Conte rencontre moins de succès sur la scène européenne où il affiche un bilan d’une victoire tous les 3 matchs. Ce constat se confirme lors de cette campagne puisqu’après avoir battu l’OM, les Spurs se sont inclinés au Portugal face au Sporting (2-0) et n’ont pas pu faire mieux qu’un nul contre Francfort (0-0) à l’aller. Ce point pris en Allemagne reste cependant un bon résultat. Avec la défaite du Sporting à Marseille, ce groupe est très homogène et chaque équipe a sa chance. En Premier League, lesavaient perdu face à Arsenal dans le derby du Nord (3-1) mais se sont bien repris en s’imposant sur la pelouse d’une équipe de Brighton (0-1) auteure d’une bonne entame de saison. Comme souvent, l’unique buteur de la rencontre a été l’international anglais Harry Kane, son 8but déjà cette saison en PL. Ce succès place Tottenham sur le podium de Premier League. Préservés le week-end dernier, les Perisic, Lenglet ou Richarlison devraient débuter face au récent vainqueur de l’Europa League.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, Francfort s’était distingué la saison dernière en remportant l’Europa League face aux Glasgow Rangers. Qualifié en tant que tête de série, la formation allemande a connu une première cauchemardesque avec une lourde défaite à domicile face au Sporting (0-3). Les hommes de l’autrichien Glassner se sont ensuite repris en dominant l’Olympique de Marseille (0-1) au Stade Vélodrome et en tenant en respect Tottenham (0-0). Sur le plan national, l’Eintracht se montre très irrégulier, capable d’exploser Leipzig (4-0) mais de passer à côté contre Bochum (3-0) le week-end dernier. Le 8de Bundesliga enregistre le retour de son champion du Monde Mario Götze, qui viendra épauler les Borre, Kamada ou Kolo Muani. A domicile où il a remporté son premier match de C1, Tottenham va vouloir se replacer dans la course à la qualification en prenant le meilleur sur une équipe de l’Eintracht loin d’être constante dans ses prestations.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(384€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Eintracht Francfort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !