Pronostic Tottenham Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Les Blues de Chelsea ont un coup de Mou’ face à Tottenham !

Arrivé en novembre pour succéder à Mauricio Pochettino, José Mourinho a réussi ses débuts à la tête des Spurs. Son équipe a fait le job face aux formations à sa portée, remportant 5 victoires face à West Ham, Olympiakos, Bournemouth, Burnley ou Wolverhampton. Ces résultats ont permis à Tottenham de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et de remonter à la 5place de Premier League, à seulement 3 points du 4qui n'est autre que Chelsea. Seuls points noirs, les Spurs ont perdu face à Manchester United et le Bayern Munich. Mourinho, battu par les Blues, retrouve son premier club en Angleterre, les Blues de Chelsea. La formation entraînée par Frank Lampard est comme on pouvait s'y attendre inconstante. Interdit de recrutement, Chelsea s'appuie sur de jeunes joueurs. Les Blues vivent un passage compliqué et ont seulement remporté une rencontre lors des 5 dernières journées (à domicile face à Aston Villa), perdant les 4 autres. Chelsea a vu son avance fondre et se retrouve sous la menace des Spurs pour le dernier ticket pour la Ligue des Champions. Les Blues restent sur deux victoires à l'extérieur, à Manchester City (2-1) et à Everton (3-1). Pour cette affiche, nous voyons les Spurs de Mourinho s'imposer à domicile et revenir au classement sur Chelsea.