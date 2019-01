Pronostic Tottenham Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Carabao Cup

Tottenham veut faire la différence dès l'aller face à Chelsea

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Tottenham - Chelsea :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les matchs de coupe se succèdent pour Tottenham et Chelsea. Après leur qualification respective à Tranmere pour les Spurs (7-0) et à Stamford Bridge face à Nottingham (2-0) pour les Blues ce week-end, place ce mardi à la demi-finale aller de Carabao Cup. Au tour précédent, Tottenham avait réussi une excellente prestation en s’imposant face à un autre club londonien Arsenal (2-0 à l’Emirates). Depuis début novembre, la formation de Pochettino a trouvé son rythme de croisière et a seulement laissé des points en route face à Arsenal (après une semaine dantesque), Barcelone en C1 et, plus surprenant, face à Wolverhampton dans un jour sans. Comme souvent, ces bons résultats sont à associer aux excellentes prestations d’Harry Kane (buteur lors des 5 derniers matchs). En Premier League, lesont été les premiers à faire tomber Chelsea (3-1) cette saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Après d’excellents débuts, Chelsea a connu quelques coups d’arrêts ces dernières semaines, comme lors des surprenantes défaites face à Leicester ou le match nul concédé à domicile face à Southampton. Après 6 mois à la tête des, Sarri veut apporter du sang neuf cet hiver dans sa formation, trop dépendante du talent d’Hazard ou de Willian. our cette rencontre, nous voyons une formation de Tottenham très régulière s’imposer dans cette première manche jouée à domicile.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Chelsea encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !