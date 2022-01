Pronostic Tottenham Chelsea : Analyse, cotes et pronostic de la demi-finale retour de la Carabao Cup

Chelsea assure à Tottenham

Finaliste de la Ligue des Champions sous les ordres de Mauricio Pochettino, Tottenham est depuis nettement moins performant. Le technicien argentin avait fait des Spurs, une équipe qui participait chaque année à la Ligue des Champions. Depuis son départ, la formation londonienne n'a pas retrouvé les joutes de la LDC. Cette saison, le président Levy avait décidé de confier l'équipe à Nuno Espirito Santo. Le Portugais n'aura pas survécu aux mauvais résultats du club et a été licencié pour être remplacé par Antonio Conte. Le coach italien est reconnu pour son exigence mais aussi pour gagner des titres. Son équipe a affiché des progrès depuis son arrivée puisqu'elle s'est replacée en 6position du classement avec 2 points de retard sur le 4, Arsenal. Lesont en plus deux matchs de retard à disputer et affronteront lesce dimanche pour le fameux derby du Nord de Londres. Le week-end dernier, les partenaires d'Hugo Lloris se sont qualifiés pour le prochain tour de FA Cup en dominant Morecambe (3-1) avec des réalisations de Lucas, Kane et Winks. En revanche, Tottenham doit remonter un handicap de deux buts face à Chelsea en Carabao Cup, après le revers sans appel concédé à Stamford Bridge en milieu de semaine passée (2-0). Surclassés par les, lesne sont pas encore une grosse équipe d'après les mots de leur propre entraîneur. Conte ne devrait pas pouvoir compter sur l'excellent Son, blessé.

De son côté, Chelsea arrive dans le Nord de Londres avec un avantage confortable de deux buts et aucun but encaissé à l'aller. Lors de sa dernière visite au Tottenham Hotspur Stadium, la bande à Tuchel s'était facilement imposée en Premier League (0-3) mi-septembre 2021. En championnat, lesont connu des dernières semaines plus compliquées, au cours desquelles ils ont perdu plusieurs points, ce fut le cas contre Everton, Wolverhampton, Brighton et Liverpool. Ces contre-performances ont poussé Chelsea à 10 points de Manchester City. Lors de ce passage, la formation londonienne a également dû s'occuper des états d'âme de Romelu Lukaku, mécontent de son temps de jeu. L'international belge s'est expliqué avec Tuchel et a disputé les deux dernières rencontres de Coupe face à Tottenham (2-0) et lors de la qualification en FA Cup face à Chesterfield (5-1). Pour cette demi-finale retour face à Tottenham, l'ancien coach du PSG sera privé de son gardien Edouard Mendy, parti à la CAN, mais aussi des Chilwell, Reece James, Silva et Kante, blessés. Sûr de sa force et d'un avantage de 2 buts, Chelsea devrait s'appuyer sur sa solidité défensive pour accrocher au moins le nul lors de cette manche retour face auxet ainsi se qualifier.