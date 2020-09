Pronostic Tottenham Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Carabao Cup

Tottenham - Chelsea : Les Blues se qualifient chez les Spurs

Les huitièmes de finale de la Carabao Cup nous offre une très belle affiche ce mardi avec un derby londonien entre Tottenham et Chelsea. Lesde José Mourinho connaissent un début de championnat décevant. Battus d’entrée par une formation d’Everton ambitieuse, les partenaires de Lloris se sont repris au Saint-Mary's Stadium de Southampton (2-5) dans une rencontre où ils ont pourtant été malmenés. Le week-end dernier, les hommes de Mourinho ont livré un match sérieux face à Newcastle et ont logiquement ouvert le score par Lucas. Faute d’avoir tué le match, lesse sont fait reprendre au bout du temps additionnel sur une penalty de Wilson. Tottenham s’est qualifié pour ce huitième de finale en profitant du forfait de Leyton Orient, qui comptait plusieurs joueurs positifs au Covid. La saison passée, le Tottenham de Mourinho s’était incliné lors des 2 oppositions face au Chelsea de Lampard.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Lesont certainement opéré le recrutement le plus clinquant d’Europe en attirant Thiago Silva, Ben Chilwell, Kai Havertz, Timo Werner, Edouard Mendy ou Malang Sarr. Malgré tous ces investissements, Chelsea a débuté difficilement. En effet, les hommes de Lampard ont certes remporté leur premier match à Brighton (1-3), mais ils ont ensuite été dominés à Stamford Bridge par Liverpool. L’expulsion de Christensen et une boulette de Kepa ont permis auxde décrocher la victoire (0-2). Ce week-end, Chelsea se déplaçait chez un promu et a une nouvelle fois été trahi par ses erreurs défensives. Face à un adversaire largement à sa portée, la bande à Lampard s’est retrouvée menée de 3 buts à la mi-temps. L’entrée d’Hudson-Odoi a ensuite relancé sa formation qui a finalement accroché un point (3-3) face à West Bromwich Albion, preuve d'une belle force mentale. Au tour précédent de Carabao Cup, lesse sont baladés face à Barnsley (6-0) avec un Kai Havertz de gala, auteur d’un triplé. Pour cette rencontre, leset leur large effectif devraient être en mesure de s’imposer face à une formation de Tottenham pour l'instant assez décevante.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Chelsea encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !