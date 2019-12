Pronostic Tottenham Brighton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Tottenham à la relance face à Brighton !

Depuis son arrivée à la tête des Spurs, Mourinho a vu son équipe faire le job face aux formations les plus modestes. Par contre face aux grosses cylindrées, le club londonien s'est à chaque fois incliné, comme cela a été le cas face au Bayern, Manchester United et Chelsea. Ce week-end, Tottenham avait pourtant une belle opportunité à saisir face à une formation de Chelsea moins performante ces dernières semaines. Les Blues ont dominé le match et se sont logiquement imposés face à de pâles(0-2). De plus, Mourinho a vu l'un de ses meilleurs éléments le Sud-Coréen Son être expulsé. Septième de Premier League, Tottenham compte déjà 6 points de retard sur Chelsea, 4. Lesn'ont plus le choix et doivent s'imposer lors de cette venue de Brighton. Lessont 13de Premier League avec 5 points d'avance sur le premier relégable, Aston Villa. Lors des 7 dernières journées, Brighton n'a remporté qu'une seule rencontre, face à un Arsenal malade (2-1) à l'Emirates. Ce week-end, les partenaires de Neal Maupay se sont inclinés à domicile face à la surprenante formation de Sheffield United, promue. L'attaquant français est en verve et vient de marquer lors de 3 des 4 dernières journées, ce qui porte à 7 son total pour la saison. Pour cette affiche, nous voyons une équipe de Tottenham faire de nouveau le job face à une équipe de Brighton dans le dur.