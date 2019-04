Pronostic Tottenham Brighton : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Tottenham en service minimum face à Brighton

Avec sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions aux dépens de Manchester City, Tottenham a vécu une très belle semaine. Sa défaite à ce même Man City samedi n'a rien d'anormal après une semaine très chargée et face à la réaction d'orgueil des. En championnat, les hommes de Pochettino sont troisièmes mais sous la pression d'Arsenal et de Manchester United. Les partenaires de Danny Rose ont remporté leurs trois matchs dans leur nouveau stade, sans encaisser le moindre but, mais ils vont jouer sans Harry Kane, une équipe de Brighton très compliquée à manœuvrer. De son côté, Brighton avec son bon nul obtenu à Wolverhampton (0-0) a mis fin à une série de 5 défaites de rang. Depuis leur demi-finale de FA Cup perdue, les hommes de Chris Hughton sont uniquement concentrés sur la lutte pour le maintien et ils se déplacent à Londres ce mardi avec pour objectif de prendre un nouveau point. Les n'ont perdu qu'un seul de leurs 3 derniers matchs joués à l'extérieur, et c'était à Chelsea. Sur la lancée de son bon match défensif de samedi, Brighton pourrait résister à des diminués et fatigués par l'enchaînement des matchs, et faire un résultat ou ne perdre que d'un but.