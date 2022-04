Pronostic Tottenham Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham enchaîne face à Brighton

Tottenham sera passé par bien des émotions cette saison. Rapidement dépassé dans la course au titre, le club londonien a changé d'entraîneur et l'arrivée de l'excellent Antonio Conte lui a fait du bien. Tottenham est désormais 4de Premier League et compte, dans les places qualificatifs pour la prochaine Ligue des Champions. Après un mois de février poussif, lesviennent de signer 6 victoires lors des 7 dernières journées, pour 1 défaite sur la pelouse de Manchester United (3-2). Durant cette période, Tottenham a battu... Brighton en lors d'un match en retard joué en déplacement (0-2), West Ham (3-1), Newcastle (5-1) et Aston Villa à l'extérieur le week-end dernier avec un très bon Lloris (0-4). Avec respectivement 12 et 17 buts marqués cette saison en Premier League, Kane et Son sont les deux grands dangers offensifs de l'équipe, et ils sont en forme.

11de Premier League, Brighton devrait vivre une fin de championnat sans enjeu. Alors qu'ils avaiet réalisé un très bon début de saison, les Seagulls ont lâché prise avec notamment une terrible série de 6 défaites de rang concédées récemment suivi d'un match nul concédé à la maison, face à la lanterne rouge Norwich (0-0). Cela va un peu mieux cependant pour Brighton, qui a battu Arsenal à l'Emirates (1-2). Bien décidé à ne pas faire la même erreur que son grand rival, Tottenham devrait pouvoir enchaîner une 5victoire de rang face à une équipe de Brighton qui ne joue plus grand chose.