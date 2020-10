Pronostic Tottenham Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham à domicile face à Brighton !

Défait à Anvers jeudi en C3, Tottenham doit se relancer ce week-end sous peine de rendre encore plus furax José Mourinho. Entré en jeu en Europa League, le duo fantastique Son-Kane devrait cette fois, sauf grosse surprise, débuter. En championnat, le club londonien est 6à l'orée de cette journée (3 victoires, 2 nuls et 1 défaite). Lundi, Tottenham est allé battre Burnley (1-0) sur un but de Son, servi par... Harry Kane.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Brighton est seulement 16et va sans doute devoir encore lutter pour le maintien. Après un départ correct, le club reste sur 4 matchs sans défaite, deux défaites contre Manchester United et Everton, pour deux nuls contre Crystal Palace et le mal classé West Bromwich. Ce nul à domicile signé lundi contre un promu est une contre-performance. Comme face à Burnley, Tottenham devrait pouvoir s'imposer face à Burnley.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Brighton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !