Pronostic Tottenham Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham fait le taf face à Aston Villa

Sixième de Premier League, Tottenham lutte pour décrocher une place dans une compétition européenne. Avec sa position actuelle, le club participerait à la prochaine Europa League mais fait face à la concurrence de West Ham et Everton. Suite à une série de résultats décevants et notamment la grosse déconvenue de l'Europa League face au Dinamo Zagreb, Tottenham s'est séparé de José Mourinho. Pour le remplacer provisoirement, l'équipe londonienne a été confiée à Ryan Mason, ancien de la maison qui a stoppé sa carrière très tôt suite à des problèmes de genou. Le « caretaker » (entraîneur provisoire) a décidé de s'appuyer sur quelques oubliés de José Mourinho comme Bale et Alli. Ces deux éléments font partie des satisfactions de cette fin de championnat, tout comme l'extraordinaire Harry Kane qui enquille les buts, 22 depuis le début de saison, et cela malgré plusieurs blessures. Le week-end dernier, l'international anglais a été une nouvelle fois décisif lors de la victoire face à Wolverhampton (2-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Aston Villa a été l'une des belles surprises de la saison. Proche de la relégation l'an passé, l'équipe de Birmingham a rapidement assuré son maintien grâce à une excellente première partie de saison. Lesrencontrent en revanche plus de difficultés lors des dernières semaines (une seule victoire lors des 7 derniers matchs). La semaine passée, les hommes de Dean Smith se sont de nouveau inclinés à Selhurst Park face à Crystal Palace (3-2). Le coup de moins bien de Villa correspond également à l'absence de Jack Grealish, qui effectue progressivement son retour. Pour cette affiche, Tottenham devrait prendre le meilleur sur des Villans, tournés vers l'an prochain, et confirmer ainsi sa place européenne.