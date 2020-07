Pronostic Tottenham Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Tottenham – Arsenal : un derby avec des buts

Tottenham et Arsenal se retrouvent pour le traditionnel derby du Nord de Londres. Les deux équipes sont dans une saison décevante pendant laquelle ils ont toutes deux changé d'entraîneur. Arsenal devance son rival de 2 points. Les se sont récemment imposés face à Everton sur un but contre leur camp des Toffees mais ont été incapables de battre Bournemouth, club pourtant en grande difficulté dans cette fin de saison (0-0), lors de la dernière journée. Les hommes de Mourinho jouent certainement l'une de leurs dernières cartes pour accrocher une place européenne.

Comme un mauvais refrain, Arsenal sort d'une excellente prestation face à Leicester mais d'un résultat décevant (match nul 1-1). Les ont réalisé une excellente première mi-temps, marquée par la maladresse de Lacazette. L'avantage pris sur un but de l'inévitable Aubameyang n'a pas suffi, et Arsenal s'est fait rejoindre en fin de partie sur une réalisation de l'inépuisable Vardy. Néanmoins, depuis leur revers à Brighton (2-1), les protégés d'Arteta ont montré des signes de progression qui pourraient être décisifs dans cette dernière ligne droite. Avec d'un côté Kane et Son et de l'autre Aubameyang, ce derby du Nord s'annonce spectaculaire comme le match aller (2-2). Les deux équipes marquer, qui ont grand besoin de points, pourraient encore faire trembler les filers lors de ce match retour.