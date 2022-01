Pronostic Tottenham Arsenal : Analyse, cotes et pronostic du match de Premier League

Tottenham face à un Arsenal solide

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Ce dimanche après-midi, le Tottenham Hotspur Stadium sera au centre des attentions pour le fameux North London Derby qui oppose chaque année Tottenham à Arsenal. Les Spurs sont en perte de vitesse depuis leur finale de ligue des Champions face à Liverpool. La saison qui avait suivi avait vu Mauricio Pochettino être renvoyé. Les passages consécutifs des portugais Mourinho et Nuno Espirito Santo n'ont pas permis au club londonien de se relancer. Cette saison, les Spurs ont dû se contenter de la Conference League, où ils ont été dominés par Rennes. Le président Levy a nommé Antonio Conte pour sortir Tottenham du marasme. L'Italien a redonné un coup de boost aux Spurs qui se sont replacés en Premier League, puisqu'ils occupent la 6e place avec seulement 2 points de retard sur Arsenal. De plus, les Londoniers ont toujours le Top 4 en Ligne de mire car ils ont deux matchs de retard par rapport à leurs adversaires. Tottenham s'est qualifié pour les 16e de finale de la FA Cup en dominant Morecambe (3-1). En revanche, leur parcours en Carabao s'est arrêté en demi-finale face à Chelsea qui évolue un cran au-dessus (0-3 en cumulé). Pour la réception d'Arsenal, Conte devrait s'appuyer sur son buteur Kane, qui a retrouvé ses sensations depuis l'arrivée de l'italien, tandis que son compère Son est incertain.

En face, Arsenal a très mal débuté ce nouvel exercice en perdant ses 3 premiers matchs. Dernier au soir de sa défaite à City (5-0), le club londonien s'est relancé en faisant le job face à des formations à sa portée. Cette bonne dynamique a permis aux Gunners de se replacer dans le haut du tableau et d'être un candidat au Top 4. Arteta a donné sa chance aux jeunes Saka, Ramsdale, Smith Rowe ou Martinelli, qui incarnent le futur du club, au contraire d'un Aubameyang très décevant depuis sa prolongation de contrat et qui a été écarté par le coach espagnol pour ses retards intempestifs. Pour son dernier match en Premier League, Arsenal s'est incliné face à Manchester City (2-1) en réalisant une très belle partie. Les Gunners ont pris conscience qu'ils pouvaient rivaliser avec les grosses écuries anglaises. Surpris à Nottingham en FA Cup (1-0), Arsenal a cependant pris une option pour la qualification pour la finale de la Carabao Cup en résistant à Liverpool (0-0) à Anfield. Réduits à 10 suite à l'expulsion logique de Xhaka, les Gunners ont montré tous les progrès accomplis en défense où la paire White – Gabriel se monte très solide. Sur leur lancée, les Gunners pourraient décrocher un résultat dans ce derby du Nord de Londres face à une équipe de Tottenham, qui devrait être encore privé de Son.