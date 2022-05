Pronostic Tottenham Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham – Arenal : North London forever

En match en retard de la 22journée de Premier League, Tottenham reçoit Arsenal. Cette rencontre avait été reportée suite à une contagion de cas covid au sein de l'effectif des. A quelques matchs de la fin, ce derby s'annonce crucial dans la course pour le Top 4 puisque les 2 équipes sont seulement séparées par 4 points, à l'avantage d'Arsenal. Les Spurs n'ont pas le choix et doivent s'imposer ce jeudi pour conserver un mince espoir de finir dans le Top 4, qui lui permettrait de participer à la prochaine Ligue des Champions. Cet objectif est redevenu possible depuis l'arrivée d'Antonio Conte en novembre dernier. L'entraîneur italien a pourtant connu des moments difficiles avec le club londonien mais a su le stabiliser et lui redonner confiance, à l'image du duo Kane – Son qui a retrouvé de sa superbe. Le week-end dernier, les Spurs ont failli réussir le coup parfait à Anfield. Avec un plan de jeu très simple, basé sur un système défensif renforcé et des contre-attaques rapides, Tottenham a ouvert le score sur une très belle action en trio entre Sessegnon, Kane et Son face à Liverpool. Les protégés de Conte n'ont pas su conserver leur avantage mais ont pris un point précieux dans un stade où il est toujours difficile de se déplacer. Tottenham avait retrouvé des sensations dans son stade avec 3 succès face à Everton (5-0), West Ham (3-1) et Newcastle (5-1) mais s'est ensuite fait surprendre par Brighton (0-1). Lors de leur dernière réception, les Spurs ont facilement pris le dessus sur Leicester (3-1). Avec Son (20 buts) et Kane (13 réalisations), Tottenham dispose de deux des plus fines gâchettes de Premier League.

En face, la perspective de disputer la Ligue des Champions a redonné un cœur à l'Emirates qui avait connu des dernières saisons compliquées marquées par plusieurs déceptions. Dans un stade qui fait le plein chaque week-end, les supporters descroient en leur équipe articulée autour des jeunes Saka, Martinelli ou Odegaard. Actuellement en 4position, Arsenal ne compte qu'un point de retard sur Chelsea, 3e et possède 4 unités d'avance sur son grand rival de Tottenham. Le week-end dernier, le nouveau chant des supporters d'Arsenal le « North London forever » a résonné lors du succès plus compliqué que prévu face à Leeds (2-1). Partis pied au plancher avec un Eddie Nketiah double buteur, les Gunners se sont fait peur alors qu'ils étaient en supériorité numérique depuis la 20minute. Le jeune attaquant anglais a inscrit 4 buts lors des 4 dernières journées, et a désormais la préférence d'Arteta au détriment d'un Lacazette, peu décisif. Ce jeudi, Arsenal devrait rencontrer une équipe de Tottenham contrainte de prendre des risques, ce qui pourrait favoriser les contre-attaques des Martinelli ou Saka qui excellent dans ce domaine. Sur 4 victoires consécutives, les Gunners pourraient accrocher un résultat face à une équipe de Tottenham loin d'être régulière.