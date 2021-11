Pronostic Torino Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino bien à domicile avant l'Udinese

Longtemps en danger la saison passée, le Torino s'était finalement maintenu la peur aux trousses. Bien décidés à ne pas revivre un tel exercice, lessont à une bonne 12place de Serie A avant les matchs de dimanche. Si le Toro a pris un peu de marge sur la zone rouge, c'est grâce à ses bons résultats à domicile (10 points pris sur 14). A la maison, le Torino reste sur 2 victoires face aux deux équipes de Gênes : le Genoa (3-2) et la Sampdoria (3-0). Après un début de saison perturbé par les blessures, Belotti revient petit à petit et il a notamment scoré face auxchezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Udinese est 14de ce championnat italien et compte le même nombre de points que son adversaire du jour. Comme le Torino, le club du Frioul prend la majorité de ses points à domicile. A l'extérieur, l'Udinese reste sur 4 matchs sans victoire : 2 défaites contre la Roma (1-0) et l'Inter (2-0), et 2 nuls contre chez la Sampdoria (3-3) et l'Atalanta (1-1). A domicile, le Torino devrait au moins tenir le nul dans un nouveau match avec plus de 1 but. Les plus joueurs peuvent tenter une 3victoire consécutive du Toro dans son stade.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Torino Udinese détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !