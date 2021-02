Pronostic Torino Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Torino – Sassuolo avec des buts de chaque côté

En difficulté lors de la première partie de saison, le Torino s'était retrouvé dans la zone de relégation. Depuis mi-décembre, les Turinois vont nettement mieux avec une seule défaite lors des 11 dernières journées de Serie A, et cela face au Milan qui était alors leader du championnat. Ce bon passage a permis au Toro de prendre 5 points d'avance sur le premier relégable qui n'est autre que Cagliari. Le week-end dernier, les partenaires de Belotti sont allés s'imposer (0-1) en Sardaigne face aux partenaires de Nainggolan, pour un succès important dans le cadre du maintien. Invaincus lors des 6 derniers matchs, les Turinois veulent poursuivre sur leur excellente dynamique face à Sassuolo.

De son côté, l'équipe de Maxime Lopez est actuellement classée en 8position, avec 7 points de retard sur l'Europe et 20 d'avance sur la zone de relégation. Calé dans le ventre mou de la Serie A, Sassuolo a connu un coup de moins bien début 2021 avec 6 matchs sans la moindre victoire. Il y a deux semaines, les hommes de De Zerbi ont renoué avec le succès face à la lanterne rouge, Crotone (1-2). Le week-end dernier, les coéquipiers de Berardi ont été tenus en échec à Bologne (1-1), malgré la 10réalisation de Caputo. À l'instar des 12 dernières rencontres de Serie A disputées par Sassuolo, on devrait voir des buts de chaque côté entre ces deux formations.