Pronostic Torino Sampdoria : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Dans le cadre de la 9journée de Serie A à l'orée de la journée, le Torino reçoit la Sampdoria lundi. Les joueurs de Turin occupent la 18place du classement avec seulement 5 points au compteur. Les partenaires de Belotti ont remporté une seule rencontre en championnat face à une formation du Genoa, relégable. Pour le reste, le Toro’ a fait match nul face à la lanterne rouge, Crotone (0-0) et contre Sassuolo (3-3). Le week-end dernier, le Torino a réalisé une prestation intéressante face à l’Inter mais a dilapidé une avance de deux buts (défaite 2-4). En milieu de semaine, les hommes de Giampaolo se sont imposés face à Entella en seizième de finale de la Coupe d’Italie (2-0), seule petit rayon de soleil dans le début de saison des Granata.chezjusqu’au 3 décembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Sampdoria a réussi un début de saison intéressant avec de belles victoires face à la Fiorentina, la Lazio ou l’Atalanta. Depuis quelques semaines, la Samp’ connait moins de réussite et vient de s’incliner face à Cagliari et Bologne. En milieu de semaine, les hommes de Ranieri avaient l’opportunité de relancer la machine en Coupe d’Italie face au Genoa, en difficulté en Serie A. Les partenaires de Quagliarella se sont inclinés dans le derby de Gênes (1-3). Dans cette affiche entre formations dans le dur ces dernières semaines, la Sampdoria semble être celle la plus apte à repartir de l’avant et devrait pouvoir prendre 1 point.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Torino Sampdoria détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !