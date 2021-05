Pronostic Torino Parme : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino se donne de l’air face à Parme

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Torino - Parme :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 34journée de Serie A se conclut sur une rencontre importante dans l’optique du maintien entre le Torino et Parme. L’équipe turinoise réalise une saison décevante et se trouve en 16position avec le même nombre de points que le premier relégable, Benevento. Invaincu pendant 4 rencontres avec des victoires face à la Roma et l’Udinese, puis grâce à des nuls face à la Juventus et Bologne, le Toro a vu sa série s’arrêter contre le Napoli (0-2) le week-end dernier. Avec 5 journées à disputer, la bande à Belotti se doit de prendre des points pour se maintenir. Cette confrontation face à une formation parmesane en difficulté est l’opportunité de pouvoir prendre quelques longueurs d’avance sur la zone rouge.chezau lieu de 100€ jusqu'au 26 mai⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Parme occupe une décevante 19place avec 11 points de retard sur la 1formation non relégable. Le club parmesan se dirige tout droit en Serie B, comme le montre sa défaite du week-end dernier face à la lanterne rouge. En effet, Parme s’est incliné à domicile face à Crotone (3-4), qui était dans une dynamique horrible. Ce revers a certainement mis fin aux derniers espoirs des partenaires de Gervinho. Battu lors des 4 dernières journées, Parme devrait une nouvelle fois s’incliner sur la pelouse d'un Torino qui va mieux en 2021.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Torino Parme détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !