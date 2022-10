Pronostic Torino Milan AC : analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC reçu 5/5 par le Torino ?

Le Milan AC reçu 5/5 par le Torino ?

Comme la saison passée, le Torino semble s'acheminer vers un exercice passé dans le milieu de tableau. Les avaient bien démarré mais ne sont aujourd'hui "que" 10 de Serie A. Le Toro reste sur deux victoires consécutives toutes compétitions confondues : face à la petite équipe de Cittadella (13 de Serie B) en Coupe d'Italie (4-0) et en championnat le week-end dernier sur le terrain d'un Udinese bien classé (1-2). Avant cela, ils avaient aligné 5 matchs sans victoire, dont 4 défaites. Champion d'Italie en titre et actuellement 2 de Serie A, le Milan AC est allé signer une victoire très importante en C1 mardi en Croatie face au Dinamo Zagreb (0-4) avec des buts notamment de Giroud et Rafael Leao. Grâce à ce succès majeur, les Lombards ont leur destin en mains et joueront la 2 place de leur groupe de Ligue des Champions mercredi à San Siro face à Salzbourg. En Serie A, les restent sur 4 victoires consécutives signées à Empoli (1-3), à domicile contre la Juventus (2-0), sur la pelouse de l'Hellas Vérone (1-2) et à San Siro face à Monza samedi dernier (4-1). Sur sa lancée, le Milan AC devrait être capable de battre un Torino sur courant alternatif et qu'il a battu 4 fois sur leurs 5 derniers duels en championnat.