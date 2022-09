Pronostic Torino Lecce : analyse, cotes et pronos du match de Serie A

Lecce encore solide sur le terrain du Torino

Après quelques saisons délicates, le Torino a pu s'adjuger la 10place de Serie A l'année dernière et envisage certainement de faire encore mieux cette année avec comme ambition peut-être de retrouver l'Europe. Les hommes d'Ivan Juric réalisent d'ailleurs une entame de saison plutôt correcte. S'ils ont été invaincus lors des 3 premières journées avec des victoires obtenues contre les promus Monza (1-2) et la Cremonese (1-2), ils ont fait match nul contre la Lazio Rome (0-0). Enfin, les Piémontais ont vu leur série d'invincibilité se stopper face à l'Atalanta Bergame (3-1) cette semaine, une Atalanta qui a alors pris la tête de la Serie A. Pour compenser le départ des Belotti ou Zaza, la formation turinoise a enrôlé l'ancien marseillais Radonjic et le croate Vlasic, arrivé de West Ham.

Champion de la Serie B l'an passé, Lecce fait donc son retour au plus haut niveau du football transalpin après avoir été relégué fin 2020. Comme toute équipe promue au sein de l'élite, l'objectif prioritaire de cette formation sera de valider son maintien au plus vite. Pour l'instant, elle occupe d'ailleurs le 15rang de la Serie A avec 2 points au compteur. Battus sans avoir à rougir par l'Inter (1-2) et Sassuolo (1-0) les hommes de Marco Baroni ont ensuite resserrer la vis contre Empoli le week-end dernier (1-1) puis dans l'antre de Naples cette semaine (1-1). Dans cette formation, on retrouve l'ancien joueur d'Amiens et du Toulouse Football Club, Alexis Blin. Cet été, le club a attiré l'attaquant de Zurich, Assan Ceesay. Aussi, cette équipe semble monter en puissance et le Torino n'affiche aucune véritable garantie de pouvoir s'imposer lundi soir.