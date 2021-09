Pronostic Torino Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio Rome retrouve le sourire face au Torino

Passé proche de la correctionnelle lors des dernières saisons, le Torino espère vivre un exercice plus tranquille. En effet, l'an passé, la formation turinoise avait fini avec 4 points d'avance sur le 1er relégable. Mal partis dans ce nouvel exercice avec des défaites contre l'Atalanta (1-2) et la Fiorentina (2-1), les Turinois ont retrouvé des couleurs en disposant facilement de la Salernitana de Franck Ribéry (4-0) et en enchainant à Sassuolo (1-0) grâce à une réalisation du croate Pjaca, prêté par la Juventus. Pour ce choc face à la Lazio, le Torino sera privé de plusieurs éléments importants dans le domaine offensif puisque Belotti, Zaza et Verdi devraient manquer cette opposition.

De son côté, la Lazio fait partie de ce tas d'équipes italiennes qui ont changé d'entraineur à l'intersaison. Simone Inzaghi, parti rejoindre l'Inter, a été remplacé par Maurizio Sarri. Le technicien italien, connu pour pratiquer un jeu très plaisant, a connu un excellent départ avec la formation romaine qui a dominé consécutivement Empoli (1-3) et la Spezia (6-1). La suite fut en revanche moins heureuse puisque la Lazio reste sur trois rencontres sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues. Dominés par le Milan, les Laziale ont débuté leur campagne d'Europa League par une défaite à Galatasaray. Le week-end passé, l'équipe romaine a dû lutter pour accrocher le nul face à Cagliari (2-2). Face à un Torino privé de plusieurs éléments clés, la Lazio devrait pouvoir s'imposer et se relancer en Serie A après deux contre-performances. Auteur de 5 buts en 4 matchs, Ciro Immobile est annoncé titulaire par la